今年前9月交通事故死亡 6年來次低

交通部指出，一到九月交通事死亡人數為二０八四人，為六年來的次低，而台南市行人死亡人數減少幅度則己達成二年減少百分之十五的目標。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

交通部十日指出，今年前九個月交通事故死亡人數為二０八四人，數字是近六年來次低，但行人死亡有二六三人，則較去年增加百分之四。而台南市一到九月行人死亡共十六人，較一一二年同期減少三人，已達成減少百分之十五的目標。

另外，高雄市一到九月交通事故死亡人數二二八人，為各縣市最多。台南市同期交通事故累計死亡人數二二五人，仍較去年同期增加十八人，較前年同期增加六人，但是若與一到八月的數字比較，一至八月台南交通意外死亡二一三人，較去年增加三十一人，比前年多二十一人比較，九月台南市交通死亡人數降幅非常明顯，顯示交通改善專案奏效。

交通部統計，今年前九月交通死亡人數二０八四人，比一一三年同期減少八十三人，比一一二年同期減少一三八人，呈現持續下降趨勢，但仍未達到年減率百分之七的目標。其中機車事故、高齡者、酒駕致死、兒少死亡等都較去年同期減少，但行人死亡二六三人，較去年同期增十人。

交通部指出，行人死亡事故依地點分為路口與路段，近年來因交通部推動路口停讓觀念，使行人在路口致死率下降，但行人在路段中的事故死亡增加，其中高齡者佔百分之五十五點六，事故肇因前三名為分心恍神、行人未依標誌標線穿越道路、不當的駕駛行為等。