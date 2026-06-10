今年剛升官 台積電新任副總又掏腰包買自家股票！累計持股11張

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台積電營運組織先進技術工程副總田博仁5月加碼購入台積電2000股。取自TSMC



根據公開資訊觀測站今日（6/10）披露的資料顯示，台積電今年剛升為副總的田博仁，上月加碼購買自家股票2張，依5月股票均價2280元來計算，約略花費456萬元。目前田博仁共持有11,051股台積電股票，依台積電今日收盤價2255元計算，他持有的股票價值約2492萬元。

田博仁在升任副總之前，持有台積電股票共3,051股，他在2月、3月分別購入2000股、4000股，5月又加碼2000股，目前持有股數達11,051股。

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田博仁擔任台積電營運組織先進技術工程副總經理一職，曾於5月台積電技術論壇初次亮相，分享最新製程技術和擴產進度。

他從1998年加入台積電，專注晶圓廠營運及先進製程技術的落地量產，於2022年1月升任晶圓十二B廠資深廠長；擁有逾25年的半導體生產營運管理實務經驗。

田博仁是台積電超大晶圓廠（GIGAFAB）的主管，在先進製程量產方面扮演著關鍵角色，他管理的晶圓十二B廠，與研發組織緊密合作，成功量產自28奈米到領先全球的2奈米等先進邏輯製程技術。田博仁的貢獻涵蓋產品效能、良率、可靠度、生產力、成本控制及供應鏈管理。

他畢業於國立交通大學，取得電子工程學士以及電子碩士學位。

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