今年剩6天總預算仍卡程序委員會...賴清德轟：預算都無法如期審查「有什麼資格談憲政？」

總統賴清德今（25）日下午出席「桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮」，致詞時提到中央政府總預算，批評離年底僅剩6天，總預算還卡在程序委員會、連審查都沒有，「如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？」

賴清德致詞時表示，國家持續在進步，不管中央跟地方合作，或是民間企業打拼，都是推動國家重要力量，航站在國際評比上每一項目都是名列前茅，國家跟民間力量豐沛，這種情況希望國會支持，協助國家進步。

賴清德接續提到，中央政府總預算應該要迅速付委，今天是12月25日，憲法明文規定立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完，只剩下6天，連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會，「如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？」

「政黨競爭難免，但不可以犧牲國家利益，不可以犧牲人民利益，敬請立法院審慎，可以通過中央政府總預算，尤其國防特別預算也應該要審查」，他接著批評在野黨，公開講支持國防預算，再用各種理由連交付審查都不願意，國人聽不懂也不理解，聲稱支持為何連審查都不願意？

賴清德直言，有什麼問題就審查，執政黨禁得起考驗，編的預算都有根據，都符合人民需要，國防預算也是根據國家自我保護的需求所編列，立法院認為不宜可以刪除或刪減，但不可以用各種理由卡在委員會，連排案都不願意。特別用這機會請在野黨跟執政黨共同合作，盡快審議總預算跟國防特別預算。

（圖片來源：三立新聞）

