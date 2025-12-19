「今年剩8天上班」熱議 這群人最讓人羨慕

▲民眾在在社群平台發文「提醒大家，今年你只剩8天可以上班」，沒想到隨口一句，瞬間引發大量共鳴。（示意圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 2025年即將畫下句點，就有民眾在在社群平台發文「提醒大家，今年你只剩8天可以上班」，沒想到隨口一句，瞬間引發大量共鳴。

有位網友在社群平台Threads表示「提醒大家，今年你只剩8天可以上班」，沒想到一句話卻讓大家集體振奮，甚至有人笑呼，「謝謝你的提醒，我很喜歡」、「本來想離職的，看到這個再撐8天」、「我喜歡你的提醒，暖我一整天」、「這個消息聽起來真是振奮人心。」

也有人炫耀表示「抱歉，接下來從25號開始休假，準備要出國，我今年只剩四天可以上班」、「謝謝，扣掉我的假，我剩下沒幾天了」。

但也有人表示「迎來的是2026年兩百多天的上班天數」、「恭喜大家，明年還有一整年的班」。

不過最令人羨慕的就是台大等8校大學生，因為實施一學期16周，明（20日）起開始放假，並從下周一（22日）正式放寒假，若加上前後周末假日，假期長達65天。這不僅是史上最長寒假，更是史上最早寒假，超過中小學暑假長度。

教育部表示，已經在今年7月17日修正發布「各級學校學生學年學期假期辦法」，明定大專校院因教學需要調整暑假、寒假起訖日期，經過校內行政會議審議通過即可辦理，回應學校教學與學期安排的實務需求。

