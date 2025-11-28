今年創「最暖秋天」紀錄！氣象署估：冬季偏暖、雨量偏少

中央氣象署針對今年冬天溫度趨勢，預估氣溫正常偏暖、雨量正常偏少。並指出，今年秋季平均氣溫高達26.5度，創下自1951年有完整紀錄以來最暖秋天。

氣象署預報中心副主任羅雅尹指出，今年秋季平均氣溫為自1951年有紀錄以來第一高溫。圖／翻攝自YouTube@CWA氣象署

另外，前氣象局長鄭明典近日在臉書發文指出，北極上空目前出現冷暖空氣對峙的情況，如此偏早發生相對少見；他回憶，2016年年初超強寒流南下之前，前一年年底北極上空也曾出現類似偏早發生的平流層暖變現象，讓中緯度國家都關注未來幾週是否會出現冬季風暴，台灣雖然不在主要影響範圍內，但也不能完全排除被「掃到邊」的可能。

對於外界關心是否會重演「霸王級寒流」，氣象署預報中心副主任羅雅尹強調，平流層增暖並不代表北極冷空氣已經外流，後續是否影響到中低緯度，要視冷空氣南下路徑與強度而定；若主要影響的是其他中緯度區域，對台灣氣溫就不一定會帶來明顯降幅。她也提醒，目前北極冷空氣強度還在累積中，難以在現在就精準預測未來三個月哪一段時間會有冷空氣影響台灣。

此外，氣象署也宣布，12月起將正式上線「陸上強風特報鄉鎮燈號服務」，依風勢強度分為黃、橙、紅三色，讓各地居民能更快速掌握在地風況，提前做好防風準備。

