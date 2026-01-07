今年力推農作種植登記 操縱交易最重罰3000萬

立法院經濟委員會7日修正審查《農產品市場交易法》、《植物品種及種苗法》等法條，多名立委也針對菜土菜金狀況提出質詢，農業部長陳駿季表示，除將於今年力推「種植登記制度」，也針對批發市場經營者操縱農產品交易情形祭出重罰，計畫修法將最高罰鍰提高至3000萬元。

國民黨立委鄭正鈐昨質詢提到，農糧署雖早在2010年即建置「大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊」機制，但農產品長期面臨產銷失衡問題，建置15年的預警制度實質效果恐未達預期。

民進黨立委陳亭妃則表示，部分中間環節剝削也須被重視，否則產地賣得辛苦、末端卻賣高價的失衡問題將長期存在。對具有市場影響力的批發市場經營者，應加重罰鍰與管理責任，以遏止哄抬價格與不當操控。

陳駿季回應，目前高麗菜產量推估，主要透過種苗數量與航拍影像判讀種植面積，尚未全面要求農民登記，但推動「種植登記制度」已列為今年重要政策之一，預計最快下月對外公布，未來將針對多數作物導入登記機制，並結合補助與政策誘因，引導農民配合，以提升產銷預警與調節效能。

陳駿季強調，針對批發市場經營者操縱農產品交易，他認同應修法將最高罰鍰提高至3000萬元；針對承銷人及自然人罰則，則基於法規平衡等考量，建議維持現行規定最高罰鍰30萬元。

不過，雲林縣農業處長魏勝德指出，雲林縣府2021年開始推動「種植登記制度」，去年甚至祭出登記一筆就獎勵100元措施，但「推不太動」，全縣8萬公頃農地，半年來僅2000公頃登記，目前仍在找方法和誘因。