今年半導體含息報酬近４成 這檔含電量高被搶翻！

回測過去16年，加權報酬指數漲幅為994.3%、電子類報酬指數為1604.4%，遠勝金融保險報酬指數535.4%，從長線來看電子類股是台股領頭羊。（示意圖/ PIXABAY）

輝達股價近來修正，日前公布的財報表現仍為整個AI產業投下定心丸，台股供應鏈可望受惠伺服器需求的持續成長。未來市場焦點將聚焦於AI終端應用與生態圈的成長，除了台積電等半導體供應鏈外，零組件與電腦周邊設備供應鏈也預期將受益。科技市值型ETF國泰台灣科技龍頭（00881）近日交易量增溫，顯見投資人越跌越買，對台灣科技龍頭與 AI 應用前景仍具高度信心，也打破市場對於AI泡沫化的擔憂。

國泰台灣科技龍頭（00881）基金經理人蘇鼎宇指出，回測過去16年(2009/01/05-2025/10/31)，加權報酬指數漲幅為994.3%、電子類報酬指數為1604.4%，遠勝金融保險報酬指數535.4%、水泥類報酬指數190.8%、鋼鐵類報酬指數的170.7%，顯見從長線來看，電子類股是台股領頭羊；進一步觀察產業，今年以來(截至10/31)含息報酬，半導體族群約36.3%、電子零組件為69.2%、其他電子約43%、電腦及周邊設備為24.3%，顯示電子產業仍是今年台股主要成長動能，尤以半導體與電子零組件領漲。00881成分股當中AI族群權重約95.51%，包含三大權指股台積電、鴻海、台達電，以及聯發科、廣達、緯創、台達電、英業達、仁寶等，一檔掌握AI商機。

台股今年從低點以來已經上漲超過一萬點，市場浮現AI泡沫化擔憂，加上降息預期降溫，利空衝擊下，股市難免高檔震盪，但觀察現階段台股電子類評價未過2024年高點，整體漲勢並未脫離基本面，市場逢高調節，反而是中長線投資人找尋進場機會的時間點，建議可以採取定期定額或逢低加碼的方式掌握 AI 長線成長。00881鎖定台灣科技股，精準投資供應鏈上下游，會比單純用市值篩選的ETF，更加聚焦各大科技產業的投資價值，把握類股輪動的投資機會。

展望2026年，隨著主要央行進入更溫和的貨幣政策路徑，企業資本支出與跨國投資活動可望回溫，科技產業在AI、半導體、高效能運算與綠能轉型的推動下，持續成為帶動全球投資情緒的核心動能，各國政府也將加大基礎建設與能源轉型的投入，使科技類股進入新一輪成長循環。

