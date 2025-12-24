今年南市五處公有市場完成耐震補強

開元等五處公有零售市場完成耐震補強工程，提升結構安全性。（市場處提供）

記者陳佳伶／新營報導

南市新市等五處公有零售市場啟用超過三十年，歷經地震衝擊，市府透過專業結構安全評估確認有強化需求，經爭取中央支持，投入一億六千多萬經費完成耐震補強工程，明顯提升結構安全性，並同步改善採光、動線與整體環境，提供安全、舒適的採購環境。

經發局說，台灣位處地震帶，公共設施安全不可輕忽，新市、仁德、文華、善化及開元等五處公有零售市場，啟用超過卅年，歷經九二一震災及０二０六地震衝擊，經評估有強化的必要性，市場處進行市場建築耐震與環境改善，累計南市已完成十處市場補強作業，也讓攤商有穩定營運條件，後續仍會依評估結果滾動辦理，持續打造安全無虞的消費空間。

廣告 廣告

仁德市場耐震補強工程，以鋼結構搭配制震壁。（市場處提供）

經發局長張婷媛表示，為降低施工對攤商營運影響，工程前後召開多場說明及協調會，採分區施工及降低影響與朝不停市方向辦理，使市場功能不中斷，完工後呈現煥然一新風貌。

市場處代理處長林士群表示，市場不僅是民眾生活採買場所，更承載在地文化與庶民飲食記憶；新市等市場經補強後，建物安全係數提升、消費環境全面優化，打造更安全、友善、具特色的公有市場新樣貌。

未來將同步推動市場活化、品牌行銷與服務升級，也會協同市場自治會推動促銷活動，帶動地方商機。