今年去哪換新鈔？銀行、郵局據點一次看
[NOWnews今日新聞] 2026年迎接金馬年到來，大家忙著除舊佈新同時，也別忘了換新鈔。今（2026）年中央銀行已指定台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構共455家分行據點，並自2月9日起至2月13日開放換新鈔，若不知分行據點，民眾也可以利用央行Google地圖查詢https://reurl.cc/W8aYDO。
另外，非央行指定換新鈔的金融機構，像是台北富邦銀行全台分行2月9日至2月13日也連續5天開放新鈔兌換，民眾如果有大額換鈔需求，建議先致電分行確認狀況再前往，並善用北富銀LINE官方帳號「預約取號」，可大幅縮短等待時間，輕鬆完成換鈔，讓過年準備更從容。
另外，兆豐銀行因非央行指定換鈔行，換鈔時間較短，僅從2月11日至2月13日「酌量供應」，民眾前往前得先確認時間，以免白跑一趟。
不過，由於民營銀行非央行指定換新鈔金融機構，多數服務客戶酌量新鈔兌換，因此，有需要換大量換新鈔的民眾，建議還是到央行指定換鈔的公股行庫及郵局兌換。另外，金融機構ATM也陸續放入新鈔，只是無法每張都領到新鈔，而且只能拿到1000元及100元鈔券。
🟡換新鈔時間
2026年2月9日至2月13日共計5個營業日
🟡央行指定換新鈔8大金融機構
台灣銀行、台灣土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政等8家金融機構，選定455家分分據點為今年指定兌鈔地點。這7家公股銀行總計372家分行及中華郵政位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均會開設「新鈔兌換專櫃，另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。
🟡Google換新鈔地圖
央行特於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖https://reurl.cc/W8aYDO及QR Code，方便民眾使用手機查找。
🟡8大公股銀行各縣市換新鈔分行
🟡換新鈔張數限制
根據央行規定，100元鈔票每人限兌換100張，200元及其餘各面額鈔券酌量供應。因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兌得所需的新鈔，可到其他鄰近兌換地點換鈔。
🟡換新鈔注意事項
依照往年經驗，開放的首日（2/9）與最後一日（2/13）人潮最擁擠，建議避開中午休假時段，選擇非高峰期前往以節省時間。
🟡ATM領新鈔
中信銀行2月11日至2月13日，全台151家7-ELEVEN門市內設置的中國信託銀行ATM提供限量新鈔提款服務。
台新銀行2月9日起至2月17日（大年初一），攜手新光三越、環球購物中心及大全聯，於全台重要商圈據點提供24小時ATM新鈔提領服務。
