「今年台泥的意外比較多…」張安平再向股東致歉，「四足鼎立」轉型成果令人驚豔

台泥今（27）日召開法說會，總經理程耀輝一開場就定調今年是個「不尋常的一年」，包括地震、氣候、匯率都無法操之在己，但像設備與防災管理，「這些事我們本來應該做得更好」。台泥董事長張安平也說，今年發生的意外比較多，因此造成投資人的損失，他再次向所有股東致歉。

張安平以法文「Raison d’être（存在的理由）」為題，向投資人描繪未來的生產據點不再是冰冷的工廠，而是具備AI自學、能吸碳儲能的「文明級系統」。面對轉型成本與資本市場的關注，張安平強調「保護地球是責任，回報投資人是本分」，利潤不該被視為銅臭，而是支撐這場文明轉型最需要的能量。

成功擺脫單一市場依賴

儘管屋漏又逢連夜雨，但台泥受惠於土耳其及歐非市場強勁貢獻，第三季單季毛利率一舉衝上23%。程耀輝在會中揭示台泥最新的「四足鼎立」營收結構，台灣、土耳其、歐非及中國四大市場，沒有單一區域營收佔比超過 35%，其中土耳其、台灣、歐非三大市場毛利率都突破28%，成功抵銷了中國市場的逆風，成為具備抗風險能力的跨國企業。

過去20年，台泥獲利高度依賴「兩岸水泥」這傳統的「兩隻腳」，但隨著中國產能過剩市場內捲，加上台灣本業受到房地產不景氣影響，今日在法說會上展示了土耳其、葡萄牙低碳水泥的高毛利表現，以及歐洲儲能業務的營收躍升，顯示過去8年布局的「第三隻腳（歐非水泥）」與「第四隻腳（新能源）」，已在關鍵時刻補位，成為台泥在傳統產業寒冬中穩定集團營收與獲利的成長動能。

張安平指出，台泥已經成功擺脫對單一區域市場的依賴，未來將持續以低碳為信任基礎，以智慧創造價值，邀請投資人共同參與這場兼顧商業利益與文明發展的轉型工程。

程耀輝進一步分析台泥「跨市場穩定配置」的價值，目前營收分布為台灣35%、土耳其27%、中國20%、歐非18%；在毛利率表現上，土耳其達35%、台灣31%、歐非28%，中國僅有6%，「這樣的分散與韌性，讓台泥能從容面對任何區域波動，穩穩走過產業週期。」

台泥總經理程耀輝說明，台泥已經擺脫單一市場依賴，三大獲利引擎毛利率都衝破28%。

Q3認列約150億元一次性會計損失 公司現金流無虞 ​



談及財報上歸屬母公司淨利受到約150億元的一次性影響，程耀輝強調其中88%屬於非現金減損，對於公司現金流並無太大壓力。反映在現金流上，前三季淨營業現金流入達189億元、年增27%，顯示公司體質比帳面損益更健康。

在新能源方面，程耀輝宣布重大里程碑：旗下電池品牌 Molicel 今年10月單月EBITDA已經正式轉正。此外，張安平上任後逐一成立的綠能新事業子公司表現亮眼，其中Atlante營收年增129%，毛利率衝上58%；台泥綠能毛利率達38%，台泥儲能毛利率也有29%，顯示台泥成功擺脫對於單一水泥產業的依賴，建構多元且高獲利的營收來源。

中國水泥廠「 超前部署 」精簡人力

針對營收佔比已經降至兩成的中國市場，程耀輝表示台泥不等待政策，超前部署縮減14%產能與精簡20%人力。他也引用股神巴菲特的名言形容台泥的策略，「在逆風局面的時候，先讓企業變瘦，然後再讓企業變強。」

張安平指出，中國最新的《碳達峰碳中和的中國行動》白皮書清楚揭示未來減碳大方向，目前廣州、重慶等地碳價攀升至每噸50～60元人民幣。

張安平研判，雖然2026年直接開徵碳稅機率仍低，但2027年以後機會很大，到了2030年發生的機率更是超過90%。他認為，白皮書意味著「沒能力的企業一定會被排除掉」，隨著高耗能業者被迫退場，這對提早布局減碳技術的台泥而言，將是長線的正面利多。

至於外界關注的工安與風險議題，程耀輝強調台泥已經痛定思痛，啟動 RBA 與 ISO 31000 國際認證，例如在中國英德廠，導入無人機結合遠程紅外熱成像系統及每天對礦山進行 3D 建模監測，這些投入短期內雖然不會直接體現在財報獲利上，但長期將轉化為更強的競爭力與更穩健的營運體質。



