今年台股飆股榜20強 AI帶動PCB、記憶體族群齊發威

（中央社記者江明晏台北31日電）台股今天封關登上歷史新高，全年大漲5928.5點，不少個股漲勢凌厲，以印刷電路板（PCB）與記憶體族群表現最亮麗。2025年飆股由玻纖布廠德宏漲幅686.1%居冠，記憶體大廠南亞科漲幅559.8%緊追其後，鑽針廠尖點大漲483%，位居第3名。

台股今天封關，加權指數終場以28963.6點作收，登上歷史收盤新高，2025年全年大漲5928.5點，超越2024年上漲5104.29點，連續第2年改寫年度漲點歷史紀錄。

根據台新投顧統計資料指出，2025年台股前20大飆股名單中，PCB與記憶體族群表現最亮眼，多檔個股受惠AI伺服器及AI應用相關需求爆發，股價數倍上漲，成為年度飆股。

在全年漲幅排行榜中，飆股之王由PCB上游、玻纖布廠德宏以686.1%漲幅居冠，記憶體大廠南亞科以559.8%居次；PCB鑽針廠尖點、記憶體大廠華邦電、銅箔廠金居分別以483%、458.1%、382.2%名列3至5名。

其餘依序有PCB鑽針廠凱崴漲幅349.6%、生技股沛爾生醫漲幅319.2%、華新集團旗下的記憶體封測廠華東漲幅316.6%、切入高速運算5G材料的化學股國精化漲幅312.4%。

漲幅第11名至20名個股為伺服器機殼廠勤誠漲幅282.8%、專注於半導體與面板相關自動化設備的竹陞科技漲幅280.4%、記憶體廠威剛漲幅276.9%、玻纖布廠富喬漲幅257.6%、半導體材料與晶圓製造廠IET-KY漲幅246%、電子材料廠勝昱漲幅224.6%、半導體電子通路商方土昶漲幅206.2%、銅箔基板（CCL）廠台燿漲幅204.8%、跨足高階電子材料的鼎炫-KY漲幅200.9%、PCB廠金像電漲幅191%。

分析指出，台股這波強勢行情背後的主因是AI伺服器需求驅動供應鏈，包括AI伺服器規格升級、相關PCB上游材料及耗材需求大增、記憶體價格上揚及晶片運算需求爆發，資金紛紛卡位與題材火熱的板塊，推升股價出現驚人漲勢。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者訪問時表示，今年台股震盪幅度雖大，但對等關稅的實際衝擊不如市場原先預期，下半年在AI基本面支撐下開始發揮動能，帶動台股重回多頭格局。

黃文清指出，過去AI題材多聚焦在輝達供應鏈，不過隨著特殊應用晶片（ASIC）快速崛起，雲端服務供應商（CSP）積極投入自研晶片，包含Google TPU在內的相關供應鏈全面擴大，帶動更多台灣廠商受惠，AI產業動能也呈現由點擴散至面的趨勢。

展望2026年，黃文清看法同樣樂觀。他認為，AI相關基礎建設仍將持續推進，4大CSP不僅加碼硬體投資，也同步發展自有AI軟體與大型語言模型，顯示AI應用趨勢明確，產業仍具高度成長性，將持續成為支撐台股的重要力量。（編輯：張良知）1141231