今年台股ETF前五強半導體包辦！AI吃定心丸、記憶體超級循環續燒

【記者呂承哲／台北報導】台積電法說會釋出正向展望，為AI後市打下定心丸，帶動台股在高檔震盪中「驚驚漲」。隨著台美財報季陸續登場，法人看好AI驅動的盈餘上修循環可望延續，加上半導體漲價與缺貨效應外溢，記憶體等相關族群股價強勢表態，也同步推升台股半導體ETF績效衝高。

根據CMoney統計，今年以來截至1月19日，台股主被動ETF績效前五名全數由半導體ETF包辦，其中台新臺灣IC設計ETF（00947）年初以來上漲22%居冠，新光臺灣半導體30（00904）上漲17.4%居次，其餘包括兆豐台灣晶圓製造（00913）、群益半導體收益（00927）、中信關鍵半導體（00891），今年漲幅皆超過13%，明顯領先市值型與主動型ETF。

投信法人指出，面對全球記憶體缺貨壓力升溫，美光宣布將以18億美元收購力積電銅鑼晶圓廠，藉此強化在台記憶體與先進封裝布局，並提前為2026年DRAM產能擴張做準備。市場解讀，此舉顯示記憶體供需緊張態勢仍將延續。消息激勵下，1月19日記憶體族群續強，南亞科、旺宏亮燈漲停，華邦電收漲逾9%，顯示記憶體超級週期尚未結束。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，近期多檔記憶體個股列為處置股，部分資金轉向ETF布局，以分散個股波動風險。以00947為例，其前三大成分股分別為華邦電、群聯與南亞科，透過高記憶體比重的半導體ETF，可有效參與產業熱潮。

新光臺灣半導體30ETF經理人詹佳峯指出，除台積電外，2026年半導體產業的另一條主軸即是記憶體供不應求，包括HBM、DRAM與NAND Flash皆面臨產能吃緊。隨CES展後實體AI應用加速落地，自駕車、機器人與代理AI等需求，將進一步推升晶片、先進製程與封裝需求，台灣半導體供應鏈中長期展望仍然樂觀。

投信法人建議，面對AI硬體紅利與記憶體超級週期並進，投資人不妨破除指數高點迷思，透過半導體ETF分批布局，掌握產業成長，同時降低個股輪動與市場波動風險，穩健迎接AI長線投資機會。

