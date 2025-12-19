今年台股ETF配息表現一次看！ 只有12檔「股息價差」兩兼得
今年的ETF的配息皆已公告，在經過去年的高基期表現後，今年有不少高股息的配息表現呈現回落，同時因為主流集中在AI相關的成長股，高股息的股價表現也相對黯淡，在今年幾乎全數落後大盤表現。本篇筆者將統整今年ETF的配息表現給大家參考，並且文末附上台股ETF的2025配息年表小工具提供使用。
今年高股息配息表現排行
以年化殖利率來看，今年配息表現最佳的是國泰股利精選30(00701)，一共配出3.85元，年化殖利率高達13.29%，而近期金融股表現很好，帶動金融業占比達7成的00701股價起漲，今年以來(2025/1/1~2025/12/18)的含息報酬率達14.82%，順利完成填息。其次依序為群益台灣精選高息(00919)以及大華優利高填息30(00918)，兩檔年化殖利率達到11%，延續去年的配息好表現，但是在股價表現上面今年就比較平淡，仍在填息的路上。
今年含息報酬率表現：僅有3檔超越大盤
含息報酬率反映的是真實總報酬，加權指數在今年以來的表現為20.31%，從排行來看的話今年只有3檔高股息ETF的報酬表現超越大盤，而其中只有1檔為台股市場的群益半導體收益(00927)，其成分股聚焦在與AI產業關聯度最高的半導體產業。另一方面，中信中國高股息(00882)在去年也是含息報酬率第一名的高股息ETF，已連續一年蟬聯冠軍，近兩年的含息報酬率達到69.19%。
這12檔高股息賺到股息也賺價差！
投資高股息ETF最害怕落入「賺到股息但賠了價差」的殖利率陷阱，統計今年以來的高股息表現，同時賺到股息與價差的共有以下12檔。
2025 台股ETF配息年表查詢工具
今年筆者也製作了一個小工具用來查詢今年台股ETF及債券ETF的配息表現，包含配息金額及年化殖利率，提供給大家參考。
(責任編輯：Tim)
