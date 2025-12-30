今年嘉南地區顯著有感地震 高出平均值6.9倍

中央氣象署地震測報中心今天(30日)回顧今年發生的地震，包括整體地震數、顯著有感地震及較大規模地震，都與近10年平均值相近。值得注意的是，嘉南地區顯著有感地震的數量則高出平均值的6.9倍！

地震測報中心主任吳健富30日回顧台灣近10年來，平均每年發生3萬2千多起地震，其中規模4.0以上的顯著有感地震每年平均150個；至於規模較大的地震，平均每年發生0.2個規模7以上的地震、4.5個規模6-7的地震、47個規模5-6的地震，以及337個規模4-5的地震。

廣告 廣告

至於今年以來，總計發生3萬5千多起地震、顯著有感地震則是156起，其中規模7.0的地震是1個，規模6-7的地震5個、規模5-6的地震41個、規模4-5的地震則是306個，顯示各項數值都與10年平均值相近。

值得注意的是，嘉南地區今年的地震活動明顯高出2020-2024這5年的平均值。吳健富說：『(原音)過去5年，氣象署對嘉義、台南發布顯著有感地震的數量，每年平均大概9次，(民國)114年到現在為止已經發布62次了！也就是說它的顯著有感地震的數量是平均的6.9倍。原因主要還是以1月21日發生的大埔地震所造成的。大埔地震是發生在曾文水庫的南邊，地震發生之後，到12月25日為止，總共有208個餘震，那這些餘震在1月的時候總共143個，很密集地在這邊發生，我們在1月的時候，也針對嘉南地區發布了9次國家級警報。』

吳健富指出，西部的地震深度大都在30公里內，而嘉南地區的地震直到2月才漸漸平息，其中規模6-7的只有一起主震，規模5-6的共有11個，規模4-5的則是62個。



圖：截自氣象署簡報檔

此外，地震測報中心也統計，今年總計發布了38個地震國家級警報(PWS)，並在7月30日俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8的強震時，透過PWS發布海嘯警報，這也是自2016年PWS系統建立以來，第2度發送海嘯警報。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

嘉南有感地震高於平均6.9倍 推測大埔地震所致