今年嘉南有感地震暴增6.9倍 氣象署曝原因

氣象署統計今年觀測到台灣3萬5000起地震，有感地震156起，顯示今年地震活動接近10年平均值，但受嘉義大埔芮氏規模6.4地震影響，嘉義、台南累積62起顯著有感地震，是過去5年的6.9倍。

氣象署今日舉辦年終記者會，氣象署地震中心主任吳健富說明，統計近10年地震，平均每年3萬2000多起地震，其中芮氏規模7.0以上平均每年0.2起，規模6.0至7.0為每年4.5起，規模5.0至6.0每年47起，規模4.0至5.0每年337起，有感地震則是平均每年150起。

他指出，今年地震3萬5000起，其中規模7.0以上1起，規模6.0至7.0為5起，規模5.0至6.0為41起，規模4.0至5.0每年306起，有感地震156起，顯示今年地震活動接近10年平均值。

吳健富表示，今年規模大於6.0以上的強震共6起，規模最大的為發生於12月27日震央位於宜蘭外海規模7.0地震，其次較大的地震分別發生於1月21日震央位於嘉義縣大埔鄉，以及6月11日發生於花蓮縣近海之地震，規模均為6.4。

他表示，氣象署也統計嘉南地區過去5年顯著有感地震，每年平均9起，今年則是62起，是平均的6.9倍，主要原因是今年0121嘉義大埔地震，該起地震深度15.8公里，規模6.4，截至12月25日，偵測到208起有感餘震。

