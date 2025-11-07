今年四度來台！黃仁勳首站視察南科3奈米廠、明參加台積運動會

[Newtalk新聞] 輝達執行長黃仁勳今（7）日搭乘私人飛機來台，約下午2點抵達台南機場。一下飛機，面對媒體表示，此次在台停留時間較短暫，先在台南只待 5個小時，參訪台積電（TSMC）位於南科的 3奈米廠，晚間9點再飛到台北松山機場，明（8）日前往新竹參加台積電運動會，和創辦人張忠謀、董事長魏哲家等高層合體。

現場湧入大批粉絲接機，黃仁勳也一如以往停下腳步，親切替粉絲簽名、合照，來者不拒。這是他今年第四度訪台，這次將停留兩天，現在僅剩一天半。今年前三次來台，分別是上半年參加輝達台北分公司的尾牙與出席 COMPUTEX 演講；八月則低調來台停留不到半天，主要與台積電會面、並發表內部演講。

此次來台，黃仁勳表示，在台南待了 5小時後，再前往台北「待幾個小時」後再回家，有媒體問他是否將出席台積電運動會時，黃仁勳回應「那已經不是祕密了吧？」但也遺憾表示，「我很喜歡逛夜市，但這次沒有時間。」，並稱「我已在外奔波 3周了，我想回家，我想念狗狗」。這次訪台2天，現在僅剩一天半

據了解，這場運動會僅限於內部員工及受邀的媒體參加，創辦人張忠謀及夫人張淑芬都會出席，業界揣測，黃仁勳此次現身致詞，為展現輝達與台積電合作的好交情。

另外，近期熱議的輝達台灣總部選址一事，黃仁勳回應，「我不確定，但我不會驚訝。很多人希望輝達總部設在台北，我們在台北已經有很多員工，目前辦公空間不夠，需要更大的辦公室。希望土地議題能解決，讓我們能在台北蓋一座漂亮的建築。」

外界也關注，黃仁勳是否會與台北市長蔣萬安見面？對此，黃仁勳表示，這次沒時間去見蔣萬安，也沒有這項計畫。而今（7）日稍早，蔣萬安出席「Pinkoi Design Fest 瘋設祭」開幕記者會前，被媒體堵訪時也未正面回覆，僅重申希望在下周跟新光人壽，就北士科園區 T17、T18 基地，完成合意解約程序。

