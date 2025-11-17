今年國人赴中277萬人次 中客赴金馬觀光僅16.9萬人

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共持續禁止中國團客赴台灣本島旅遊，僅開放赴金門、馬祖觀光，近期更呼籲中國公民勿前往日本旅遊。我官方統計，今年1月至10月期間，中國觀光客前往金馬觀光，總計16萬9159人次。

陸委會統計資料顯示，2024年國人赴中277萬人次，今年1至9月為234.4萬人次；去年3月至今年9月台灣的旅行社組團赴中，達2.5萬人次。

中國籍人士來台旅遊部分，自2023年9月起開放第三地中客(海外中國人)來台觀光，去年共計11.6萬人來台旅遊，今年1至9月為9.6萬人次。去年中國人士赴金馬旅行4萬3578人次，今年1至10月16萬9159人次。

知情人士透露，旅行社組團赴中旅遊禁令尚未解除，但有國內旅行社會賣「機加酒」給自由行旅客，國內大型旅行社雖未開團，但市場上有小型旅行業者會以宗教交流、探親等名義帶團赴中，這些業者反而希望政府不要解除禁令，因為這樣才不會有大型旅行社跟他們競爭。

另外，根據日本觀光局最新統計，今年1月至8月，中國人士訪日人數居冠，有671萬餘人次前往日本旅遊。

日本首相高市早苗近來針對「台灣有事」發言，直指若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，中國駐大阪總領事薛劍對此叫囂要「斬首」中國外交部14日更發布旅遊警示，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」。

