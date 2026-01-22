今年國運預測！命理師 : 木星與「吊人」交纏 明年迎來「這個」 保持穩健勿躁進

命理師李靜唯近日公開預測台灣2026國運。 圖：翻攝自 X @MOFA_Taiwa

[Newtalk新聞]

知名命理師李靜唯近日公開中華民國 2026 年國運預測，透過吠陀占星、行星靈魂密碼與塔羅密碼三重交叉比對，得出令人震撼的結論：2026 年台灣將受木星與塔羅「吊人」能量牽動，並在 2027 迎來「死神」。

李靜唯表示，在分析國運時，她特別與 2 個關鍵歷史時間點進行比對，分別為 1912 年國號正式建立的時刻，以及 1911 年武昌起義成功的時刻。令人驚訝的是，無論採用哪一個時間點，在行星靈魂能量中，核心均落在木星；塔羅流年也顯示「吊人」接續「死神」。她指出，這意味著無論從哪個歷史視角看，中華民國台灣都正走向相同的命運節奏。

根據《TVBS》報導，李靜唯分析，2026 年對應的木星能量代表價值、正義與國際秩序。這一年，台灣可能被推上國際舞台，所有言行都將被全球關注。然而，塔羅流年同時落在「吊人」，象徵台灣需要為立場付出代價。她指出，吊人代表承受而非進攻，暗示許多事情可能暫停、延宕，或受到限制。這並非失敗，而是在更大的秩序下的保持穩健，切勿急躁。

關鍵警示則在於時間節奏：2026 是「吊人」，2027 是「死神」。李靜唯解釋，吊人是最後一次慢慢放手的機會，而死神象徵命運替你完成告別。若能在 2026 年辨清守與放的界線，2027 年的轉折將不至於過於劇烈。

李靜唯最後總結，2026 年對台灣而言，是在壓力中確認信念、在受限中看清方向的年份。木星要求展現價值，吊人要求承擔責任。這不是結束，而是台灣迎向調整與蛻變的過程。

( 新頭殼提醒您，民間信仰僅提供參考，切勿盡信 )

