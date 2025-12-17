今年國際郵輪旅客創歷史新高 明年來台郵輪突破600艘次

交通部今天(17日)表示，今年來台的國際郵輪將達到567艘次，郵輪旅客也高達114.4萬人次，創下歷史新高；同時預計明年來台的郵輪將突破600艘次，較今年增加6%，顯示台灣郵輪市場持續穩定成長。

根據國際郵輪協會(CLIA)統計，全球郵輪旅客自2023年起超越2019年疫情前將近3千萬的高峰，達到3,170萬人次；去年又成長到3,460萬，預估今年可望超過3,700萬、明年將近4千萬、後年突破4千萬，並於2028年上看4,200萬！

廣告 廣告

至於台灣的國際郵輪市場，根據交通部航港局長葉協隆17日在立法院交通委員會的報告，來台國際郵輪從2023年的327艘次，成長到去年的414艘次；旅客人次則從2023年的54.7萬，成長到去年的90萬、恢復至2019年的8成5後，今年總算較疫情前增加8%，創下歷史新高。葉協隆說：『(原音)(民國)114年度國際郵輪預計到港567艘次，旅客114.4萬人次，將超越疫情前108年旅客最高峰105.5萬人次，創下歷史新高；依照目前預報的資料，115年來台國際郵輪預計601艘次、114萬人次，整體旅客人次與114年相近，艘次的成長6%，呈現穩定地成長。』

針對立委何欣純質疑，觀光署統計今年1-9月來台的外籍郵輪旅客僅有12萬人次，但國人搭乘郵輪出國的人次卻高達78萬，顯示國際郵輪逆差高達66萬人次。對此，台灣港務公司董事長周永暉說明，現在已到年底，最新的數據顯示外籍旅客占比4成，超過去年的31.6萬，也超過疫情前的32萬。

值得注意的是，儘管台灣今年的郵輪市場蓬勃發展，但其中436艘次都集中在基隆港，其次是高雄95艘次，其他花蓮、蘇澳、澎湖及安平港僅有36艘次，台中港更已連續7年沒有迎來任何一艘國際郵輪，安平則直到今年才首度破蛋；而且超過98萬的郵輪旅客都落在基隆，高雄僅有13.9萬，其他4個港加起來只有2萬出頭。

所幸根據港務公司明年的預報，台中港將於明年1月22日破冰，由三井海洋富士打頭陣，緊接著還有其他3艘郵輪將陸續在4月、6月及11月到港掛靠，可望帶來2800名旅客；安平港於明年1月和6月先後迎來海洋富士與奧德賽，帶進2,300名旅客。只是高雄港稍微掉漆，只有75艘次、13.79萬人次；基隆仍是一支獨秀，可望迎來488艘次、98.06萬人次。