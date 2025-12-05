今年壓軸超級月亮 錯過要等明年11月

天文美景、超級月亮，昨天晚上是今年的最後一次了，下次要再見到，得等到明年11月。這次因為時區的關係，只有埃及到加拿大、有機會看到，但台灣民眾也不用婉惜，現在就透過畫面，一起來欣賞。

從埃及到加拿大，4號晚間 超級月亮登場，為寒冷冬季，帶來溫柔的浪漫情懷。遊客古茲曼：「來到耶路撒冷 一走進舊城區，我就看到了 這令人驚嘆的景色，那是什麼景色呢 是整輪明月，今晚(12，4)有一輪完整的明月，非常地美 每個人都應來這裡，走進舊城區 好好欣賞。」

廣告 廣告

滿月的光暈，點亮夜空。看到超級月亮緩緩升起，許多民眾拿起手機，紀錄下 這 絕美的一刻。巴基斯坦民眾拉希德：「超級月亮真的很美，這附近又剛好有個瀑布，能看到月亮在水中的倒影，更增添了它的美感。」

天文學家指出，這是今年最後1次的超級月亮，錯過要再等1年，直到2026的11月。這次超級月亮的獨到之處，也在於 它更大、更亮，直徑 比平時 加大了約15%；亮度 更增加了30%；為民眾帶來 別開生面的 賞月感受。「哇塞 我的天啊。」

根據北美的原住民傳統，12月的滿月，又特別 被稱為「寒月」，代表嚴冬來臨，節氣進入真正的嚴寒季節。根據 莫霍克族 的文化，寒月也象徵了 靜謐 與反思，提醒人們在年底，好好回顧，並替即將來臨的 新的1年，準備更好的開始。

更多 大愛新聞 報導：

脊髓電刺激術 癱瘓患者光速重生

安老的想望 長照3.0「治未病」

