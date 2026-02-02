今年夏天恐迎強颱？ 鄭明典揭「聖嬰現象前兆」

前中央氣象局長鄭明典在臉書上分享一組海面下水溫距平圖，指出反聖嬰現象正在減弱，並分析聖嬰現象可能發展的徵兆。同時也說明今年是否會直接轉成聖嬰現象，要看海面下的海水溫度變化。

海面下的海水溫度變化。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典表示，海面下的海水溫度變化是判斷聖嬰現象是否會發展的重要指標。圖表顯示，去年（2025）11月底，東太平洋赤道區的上層海水溫度比氣候平均值低，暖海水則集中在西太平洋，呈現典型的反聖嬰現象特徵。然而，最新的分析顯示，相對溫暖的海水已經明顯往東太平洋擴展，雖然還未完全浮現到海表面，但下方的相對冷海水已經明顯消失，暖海水範圍明顯擴張，這是聖嬰現象發展的前兆。

廣告 廣告

鄭明典進一步指出，聖嬰現象的發展不僅取決於海水溫度，還與海面上的風場變化密切相關，兩者之間往往存在相互影響的關係。他也強調，這些因素的變化需要持續觀察，才能更準確預測未來氣候走向。貼文下方網友留言表示，「如果聖嬰來了，夏天就慘了」、「聖嬰是冬暖夏涼。夏天反而通常不會太熱，但颱風都會更強一點」。

延伸閱讀

隔熱紙透光率2/28起納管！ 新車前擋70％、前側窗40％

「髮箍」讀「ㄎㄨ」他驚喊從未被糾正 網：口語發音習慣

配合春節期間穩物價 中油：2月桶裝瓦斯價格不調整