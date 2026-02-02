今年夏天熱爆、颱風很強？鄭明典一圖曝「2大關鍵」：聖嬰現象前兆

生活中心／陳慈鈴報導

2026年已經過去了一個月，未來天氣會如何發展，持續受到關注。對此，前中央氣象局長鄭明典就PO圖分享，出現聖嬰現象的徵兆，同時也說明今年是否會直接轉成聖嬰現象，要看1項指標。

鄭明典於臉書發文，表示反聖嬰現象正在減弱中，今年會不會直接轉成聖嬰現象？關於這一點，有個不錯的指標，那就是看海面下的海水溫度變化。

鄭明典貼出一張兩個時間點的海面下水溫距平圖，位置是太平洋赤道區，右邊是東太平洋，左邊是西太平洋，垂直座標是海洋深度。上方圖是去年（2025）11月底的分析，下方圖是最近的分析。去年東太平洋赤道區，上半部的水溫比氣候平均低，相對暖海水聚集在西太平洋，這是典型反聖嬰現象的水溫分布特徵。

鄭明典表示，最近的分析，相對溫暖的海水已經明顯往東太平洋擴展，雖然還未完全浮現到海表面，但下方的相對冷海水已經明顯消失，暖海水範圍明顯擴張，這是聖嬰現象發展的前兆。

至於聖嬰現象會不會真的發展出來？鄭明典表示，不只要看海水溫度，還要看海面上的風場變化，兩者常常相互影響，這部分稍後再看。

此文一出，網友紛紛開始擔心，「如果聖嬰來了，夏天就慘了」、「長知識了…看樣子今年夏天會酷熱」、「這樣的發展不太好，冷的季節變短，熱的季節拉長…而且颱風會變得更強」。

