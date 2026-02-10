今年大學學測違規 未攜帶應試有效證件仍居首位

115年(2026年)大學學測已經結束，大考中心今天(10日)公布今年學測考生違規情況，根據統計，違反試場規則的考生計有562件，較去年減少98件，但其中最大宗的還是沒有攜帶應試有效證件。其他則包括未於「確認後考生簽名」欄簽名，以及在作答區書寫與答案無關的文字或符號等。

大考中心有提供幾件違規試卷內容，包括於試卷上作畫等，大考中心主任張新仁特別提醒考生，考試盡量看題目的引導去推論答案，心思還是放在作答為佳。她說：『(原音)我還是要提醒考生，考試重點你必須要把握時間，也同樣發揮思辨的能力，去看看題目給我們的引導，然後去推論最有可能的答案是甚麼，可以把時間多一點放在作答。』

另外今年經考區提報違反試場規則的考生計有562件，其中未攜帶應試有效證件的違規數最多達252件，佔總數的44.84%。第二名則是考試開始鈴響後，發現考生攜帶行動電話，未完全關機。其他違規樣態還包括考生於考試結束鈴響畢未停止作答動作，以及考生應試時飲食、飲水、嚼食口香糖或未經申請逕行飲水或服用藥物。考試鈴響後，發現考生攜帶行動電話，已完全關機，隨身攜帶或至於抽屜、桌椅下或座位旁也同樣違規。甚至在開始鈴響前，考生翻閱試題本、答題卷或簽名等也同樣違規。



大考中心10日公布今年大學學測違規情況，今年仍以未攜帶應試證件為大宗。(楊雨青攝)

今年較特殊的案例，是一名考生於第一天考試後將應試證件放在考場遺失，第二天攜帶沒有照片健保卡應試，仍違反規定遭扣分，第三天才補上報案證明。但第二天考第一節英文時，因未具備有效證件，請家人補送時，考生又從身上拿出手機，再次違反規定遭扣分。大考中心提醒考生一定要妥善保管應試證件。

還有一位考生則是在考試開始20分鐘後仍堅持入場，經制止後仍強行入場，違反處理辦法第7條第1項後段規定，最終取消其考試資格。

大考中心表示，今年學測成績將於2月25日公布，當天開放網路成績查詢、發送考生成績簡訊通知及公布相關統計資料，成績單則於26日寄送。(編輯：宋皖媛)