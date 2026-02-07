今年大鵬灣帆船生活節四月登場 重帆橫渡小琉球重磅回歸

今年大鵬灣帆船生活節，睽違的重帆橫渡小琉球邀請賽強勢回歸。

二０二六大鵬灣帆船生活節，三大賽事將於四月登場，睽違的重帆橫渡小琉球賽事，今年強勢回歸，壯觀的海上帆影點點畫面將再重現！

鵬管處表示，大鵬灣帆船生活節活動，將自四月一日揭開序幕，並規劃十至十二日的「大鵬灣盃全國帆船錦標賽」、十八日考驗技術與耐力的「重型帆船橫渡小琉球邀請賽」及十九日適合全民參與的「獨木舟趣味競賽」。

目前三大賽事已全面於伊貝特報名網開放報名，期待能帶領參賽者從不同視角賞遊大鵬灣及小琉球的壯麗海景。

帆船基地業者表示，重型帆船橫渡小琉球邀請賽為國內具代表性的長距離帆船賽事之一，目前全台就以繞島賽來說，就屬澎湖、基隆及大鵬灣三處具備穩定辦理相關航線條件。

其中，大鵬灣至小琉球繞島航線航程完整、海況相對穩定，對於有意嘗試長距離航行的船隊而言，屬較為友善且具指標性的賽事航段。

鵬管處指出，為了推廣大鵬灣獨特的水域環境，今年維持活動的趣味性與參與感，其中，獨木舟趣味競賽廣邀遊客組隊報名，每隊六人、需含至少兩名女性，優勝隊伍不僅能獲得最高新臺幣一萬元的獎金，還能領取市集券享受在地美食；詳情可至「大鵬灣帆船基地」官方臉書粉絲專頁查詢。