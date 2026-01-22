今年實施「外送專法」...洪申翰指演算法改變勞動關係：支持全台外送員權益

立法院今年初通過勞動部推行的《外送員權益保障及外送平台管理法》，正式為十幾萬名外送員建立專屬法律制度。對此，勞動部長洪申翰今（22日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，由於外送平台是透過演算法來調配外送員，屬於是新科技改變勞動關係，因此希望能透過立法實施給所有外送員更多基本權利上的支持。

有關2026年勞動部的目標，洪申翰表示，第一個很重要的還是針對台美關稅協議簽署後，應對勞動市場變動，如果有一些勞工會因此比較辛苦，那勞動部出面協助；第二是，現在會有些新科技來改變勞動環境。

廣告 廣告



洪申翰舉例，像外送員其實因為平台有演算法去調配外送員，也是新的科技對於勞動關係的改變，所以勞動部於去年底通過了外送專法，所以今年會開始實施，也是自己任內通過的新法案。



洪申翰表示，今年開始實施外送專法後，希望能夠給十幾萬名外送員一個更多基本權利上的支持；至於新科技帶來的影響，他指出，接下來可能就是AI，但因為AI的發展很快，所以勞動部必須持續滾動去觀察最新發展狀況，這也會是他們很重視的其中一個目標。

(圖片來源：勞動部、新聞放鞭炮)

更多放言報導

預防職災變家庭悲劇！洪申翰透露職災死亡一年降12%：未來三年投近6億持續改善...公布企業、業主資訊

關稅15%不疊加幫傳產成功補血...洪申翰指減班休息降4000人：與日韓同級反倒變成優勢