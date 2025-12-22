今年封關前夕有望再創高峰？台積電衝上1465元 台股大漲400點重回兩萬八
台股今年迎來最後7個交易日，再次站回兩萬八千點大關，有望趁勢在今年最後再戰新高，今日早盤上漲約400點，台積電上漲35元，衝上1465元。
美股上週五再現反彈，觀察到資金逢低買進，迎接聖誕行情，同時最新公布的經濟數據也讓明年再降息的期望提升，買盤有望延續。
台股方面，早盤迎來強勁漲勢，台積電開高35元，來到1465元，漲幅2.44%，帶動台股大漲超過400點，重新站回兩萬八千點大關。
其他權值股方面，鴻海上漲3元，漲幅1.35%，股價來到224.5元，台達電上漲9元，漲幅0.98%，股價來到920元，聯發科上漲5元，漲幅0.35%，股價來到1415元。
記憶體族群今日再迎全面大漲，業界傳出，記憶體大漲美光、SanDisk都找上力積電，所銅鑼新廠已完工但尚未滿載的產能配置，力積電早盤衝上漲停，股價來到40.5元
