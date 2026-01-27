今年將投入營運！星宇航空攜手美學大師空山基 打造「會飛的藝術品」

即時中心／温芸萱報導

星宇航空今（27）於東京表參道發表「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計畫」，攜手日本超寫實機械美學大師空山基，將2架A350-1000改造成「會飛的藝術品」。2架飛機分別以金、銀金屬色彩打造，機腹還融入空山基經典「機械鯊魚」意象。此次合作歷時3年，突破飛安與塗裝限制，將液態金屬效果呈現在機身，預計2026年第三季投入營運。

星宇航空今日於日本東京表參道舉行品牌發表會，正式公開全新藝術企劃「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」，宣布與日本當代藝術家、超寫實機械美學大師空山基（Hajime Sorayama）合作，將2架Airbus A350-1000打造成全球罕見的「會飛的藝術品」。本次合作以空山基標誌性的金、銀金屬語彙為核心，讓飛機不只是交通工具，更成為橫跨雲端的當代藝術展演。

發表會選在東京指標性時尚地標表參道之丘舉行，現場透過數位投影與藝術裝置，呈現航空科技與當代藝術交織的視覺體驗。空山基本人亦親自出席，並將其親筆簽名的「AIRSORAYAMA」藝術作品致贈星宇航空典藏，象徵雙方正式啟動這項具高度象徵意義的長期藝術計畫。

STARLUX AIRSORAYAMA Gold B-58554。（圖／民視新聞翻攝）

當飛行遇上藝術 星宇航空以美學重新定義航空體驗

星宇航空董事長張國煒表示，飛機本身是極度理性與精密的機械結構，但星宇航空始終希望為飛行注入更多溫度與美感。他指出，空山基長年以金屬為創作媒介，卻能在冷冽材質中表現情感，這與航空工業的精神高度契合。

張國煒也提到，空山基對細節的高度要求，與航空業對飛安與服務品質的堅持如出一轍，「這不只是一次跨界合作，而是一場對極致工藝與美學的共同實踐。」

星宇航空董事長張國煒（左）與藝術大師空山基（右）。（圖／民視新聞翻攝）

空山基親自操刀 A350-1000成為人生最大畫布

空山基表示，這兩架飛機是他與張國煒董事長「共同完成的作品」。他形容，這次合作就像遇到真正理解自己創作語言的知音，星宇航空在技術與資源上的全力支持，讓他能夠在嚴格的航空限制下，依然保有對美感的堅持。長達72公尺的A350-1000機身，也成為空山基60年創作生涯中最大的畫布，實現他多年來「創作世界上最大藝術品」的夢想。

STARLUX AIRSORAYAMA Silver B-58553。（圖／民視新聞翻攝）

此次合作中，空山基更罕見以個人名義為計畫命名，將「AIR」融入其姓氏，創造出「AIRSORAYAMA」這個全新聯名標誌。他親自設計聯名字體與核心視覺，讓金屬字形呈現流動感與機械張力，展現銳利且前衛的未來語言。

空山基形容，真正的聯名不是一次性的商業合作，而是品牌與創作者「站在同一個戰場上並肩作戰」，而這次與星宇航空的合作，正是他心目中少數真正的聯名之一。

當代超寫實機械美學大師空山基_Copyright © Hajime Sorayama。（圖／民視新聞翻攝）

突破飛安與工藝限制 三年磨出液態金屬機身

本次藝術機計畫籌備歷時三年，最大挑戰在於飛機塗裝。由於A350-1000採用碳纖維機身，加上航空法規與防雷要求，金屬鏡面效果幾乎不可能實現。

星宇航空在不影響飛安的前提下，與Airbus及國際塗料品牌 MANKIEWICZ反覆測試，最終以高濃度特殊雲母與多層塗佈工法，成功呈現近似液態金屬的層次與光澤，讓空山基點頭認可。

空山基手稿。（圖／民視新聞翻攝）

雙機並行天際 化身三萬英呎的空中藝廊

本次共有兩架A350-1000投入創作，分別為「STARLUX AIRSORAYAMA Silver（B-58553）」與「STARLUX AIRSORAYAMA Gold（B-58554）」，一銀一金、彼此呼應。聯名標誌精準配置於機身、機腹、翼尖與機頂，機腹線條更轉化為空山基經典的「機械鯊魚」意象，讓飛機在天際線中展現力量與速度感。

星宇航空指出，這不僅是飛機塗裝，更是一場橫跨雲端的流動藝術展。

核心視覺由空山基將其代表作「機械姬」結合飛機意象。（圖／民視新聞翻攝）

藝術走進旅程 從天空延伸到機艙體驗

AIRSORAYAMA藝術計畫未來也將延伸至機上體驗，包含主題備品、安全影片與聯名商品，讓旅客從登機到降落，都能感受藝術與飛行融合的完整敘事。兩架藝術機預計於2026年第三季正式投入營運。星宇航空表示，未來將持續以創新與美學作為品牌核心，在三萬英呎高空，讓世界看見來自台灣的航空想像力。

