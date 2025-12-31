今年小寒不一樣！ 充分體現「澤火革」威力 節氣宜忌一次看





節氣小寒將在2026年1月5日到來，命理師柯柏成表示，今年的小寒尤為特殊，不是暖冬也不是寒冬，反而是忽冷忽熱，充分體現劇烈變動值年卦「澤火革」的威力，今年發生的大事都是具有革命性前所未見的狀況，在小寒這個節氣會感受到特別明顯，應留意小寒宜忌之事，同時是開始進行年度總結與規畫的最佳時機，靜心思考明確新年方向。

柯柏成分享，小寒是二十四節氣當中倒數第二，因為在冬至這個大節氣之後，重要性就會被掩蓋住，每年1月5日或6日太陽到達黃經285°時為小寒（slight cold），它與大寒、小暑、大暑及處暑一樣，都是表示氣溫冷暖變化的節氣。

根據《月令七十二候集解》記載：「十二月節，月初寒尚小，故云。月半則大矣。」小寒的意思是天氣已經很冷，但還沒到非常冷的地步，柯柏成說明，由於前一個節氣是大如年的冬至，小寒這個節氣相對而言就變得沒沒無聞，又因為後面接著過年，大部分的人都會忽略這個節氣。

柯柏成提到，小寒常處「二九」、「三九」之間，民間用艾草灸關元、足三裡等穴位以助陽氣，睡前熱水泡腳（加生薑、花椒）可以驅寒活血，建議在這個節氣可以多泡泡腳，有助於養生及健康。

柯柏成分享，有關小寒節氣的農諺：「小寒不寒，清明泥潭。」「小寒大寒寒得透，來年春天天暖和。」意思是小寒如果不夠冷，到了清明節就會變成大雨滿地泥濘的狀況，小寒夠冷來年春天才夠暖，節氣的反應就是該冷就冷，任何反常都會造成後面天氣的混亂，天候一亂糧食作物就容易歉收，這是農業社會時代看天吃飯的必然反應。

柯柏成引用道家經典《淮南子·時則訓》分析，裡面記載的「大儺」是宮廷舉行盛大驅鬼逐疫儀式，由方相氏率領，清除舊歲的陰寒邪祟之氣，主要會針對宮中平時不易清掃的角落。換作現代的意義就是已經可以開始進行年終大掃除、驅除晦氣、淨化環境磁場，大型的廢棄傢俱也可以慢慢清理，不用等到除夕前一周。

此外，柯柏成也說，淮南子的指導：天子在這個節氣配合水德，穿著深色衣服、飲食溫熱食物、早睡晚起，調整自身能量場，與天地同頻，“飾國典，論時令，以俟嗣歲”：天子與大臣修訂法典，研討時令，規劃來年在現代意義可以延伸，開始進行年度總結與規劃的最佳時機，靜心思考，明確新年方向。

