今年尾哥哥王子不順 弟弟邱宇辰在廈門及上海音樂會也接連被取消

邱宇辰的哥哥王子爆出介入已婚女的愛戀，他也非常不順。（翻攝自邱宇辰臉書

邱宇辰去年因BL劇《關於未知的我們》收不少粉絲，也打開在大陸的知名，原11月15日要在廈門舉辦「星宇下的約定」音樂會，突然宣布延期，除了廈門場，將在12月27日登場的上海場同樣取消，讓粉絲相當錯愕。

邱宇辰10月時，興奮宣布11月15日將在廈門集美嘉庚體育館開唱：「我的體育館演唱會真的來了！這輩子第一次的體育館巡演！一定要嗨翻！」

事隔一周范姜彥豐發影片，指控邱宇辰的哥哥王子介入自己與粿粿婚姻，邱宇辰並非當事者，但他與哥哥的關係緊密，難免受波及，後續出席活動，也表明不接受媒體採訪。

「粿王戀」爆發幾天後，邱宇辰的廈門音樂會突然喊卡，主辦單位稱因「不可抗力因素」，導致演出延期舉辦，巧合的是宣布延期的那一天，王子也二度發布道歉聲明，時機點有點可疑。

邱宇辰開唱的場地是在可容納6000人的體育館，是否其他原因待時間驗證。