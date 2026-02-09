今年屏東縣僅一個月 民眾陳情露天燃燒達九十六件

屏東縣府今年短短一個月期間，已接獲民眾陳情露天燃燒九十六件。

屏東縣府今年短短一個月期間，已接獲民眾陳情露天燃燒九十六件，其中，查獲行為人者四十三件，均依法告發處分。

針對露天燃燒，屏東縣環保局始終堅定執法，特定節日如農作修枝期、年前大掃除、清明節前夕等，好發露天燃燒行為期間，更投入額外量能加強查緝，搭配制高點ＡＩ偵煙系統、空氣品質感測器及無人機之輔助，全力消除稽查死角

環保局說，稽查員於執行稽查勤務時，行為人拒絕查證，經勸導無效後，即會同警察人員採取必要之強制措施；近日甚至有暴力妨礙稽查者，一律移送法辦，決不寬貸。

環保局提醒，民眾家中的生活垃圾或環境清理產生廢棄物，經適當分類打包後交給垃圾車及資源回收車即可，大型廢棄物可連繫所在地公所清潔隊協助清運。

另有大量的農業廢棄物，縣府則提供多項便民的妥善清理方式，包含設置九處農廢集中場供農民放置、補助現地破碎及免費代清運等服務，農民朋友如有農業廢棄物處理需求，可於上班時間撥打專線，將會提供完整解決方案。

環保局呼籲，春節連假將至，民眾除舊布新、清理家中或農地的廢棄物，須依循合法處理管道，切勿以露天燃燒方式處理廢棄物，否則違反空氣污染防制法將受罰，嚴重者更可能觸犯公共危險罪。