今年屏東聖誕節11/28點燈 打造南臺灣最美聖誕村

二０二五年屏東聖誕節將於二十八日浪漫點燈，今年共有十四組繽紛燈飾，場域從屏東公園延伸至屏東火車站，打造南臺灣最美聖誕村！

屏東縣府傳播暨國際事務處長蕭裕隆表示，今年以「聖誕村」為主題，採「雙主燈」設計，自屏東火車站走出即可看見首座主燈「星願聖誕樹」，沿著光環境步行至屏東公園，一路可看到多組燈飾妝點的城市夜景，邀請民眾在活動期間感受南國聖誕的幸福氛圍。

傳播處指出，今年規劃十四組燈飾，包括三棵特色聖誕樹，分別是位在屏東公園的「聖誕派對」、「極光之心」及屏東火車站的「星願聖誕樹」，打造雙主燈外，並擴展燈飾範圍至週邊街道中華路、民權路等，每晚五時三十分至十時亮燈，讓民眾沉浸在璀璨燈海中。

每晚有五區不同主題燈光秀輪番上演，屏東火車站的主燈每十五分鐘一場，屏東公園的的主燈則為每五至三十分鐘一場；每週六、日還有限定登場的下雪光雕秀及聖誕老公公歡樂遊行，隨機派發驚喜禮物，增添更多歡樂氣氛。

同時為迎接開幕週末熱潮，二十九日至三十日，中華路將舉辦 「中華一條街市集」，匯集約七十攤文創、美食與手作攤位，現場消費滿額即可參加抽獎，有機會將iPad、廚餘機等大禮帶回家。

屏東聖誕節二十八日至明年一月四日點燈；縣府邀請民眾安排一場屏東之旅，與親朋好友共同渡過一個難忘的聖誕節；更多活動詳情請參考屏東聖誕節官方網站。