今年左鎮燈會將有一馬平川迎新春

記者張淑娟／左鎮報導

「一馬平川迎新春」，左鎮常在文創空間將以「日出」、「眼睛」、「躍馬」為主要意象，打造巨型的燈會作品，所用素材主要以左鎮竹為主，屆時將有大型竹馬帶著五隻小馬以奔騰之姿躍出眼界，讓大家看見廣闊的左鎮。常在老師林昭慶表示，作品寓意左鎮人民如駿馬奔騰於一馬平川的道路上，並充滿勇敢、堅定和熱情。

台南除了龍崎空山祭和月津港燈節外，又有一特色十足的左鎮燈會，所用的材料七成全是竹子，屆時可以回收再利用，完全符合生態環保。為籌備左鎮燈會主燈，常在文創空間規劃設計出巨型的作品，並以讓大家能看見左鎮，因此以「眼睛」為發想，並結合馬年，在眼中做了一匹很大的馬，將衝破眼睛的瞳孔，讓世界看見左鎮的概念，大馬還帶著五匹的小馬，代表「馬到成功，六時皆吉祥」之意。

廣告 廣告

左鎮燈會馬兒蓄勢待發。（記者張淑娟攝）

林昭慶也表示，主視覺左邊將書寫著「一馬平川迎新春」，另白眼球部分將以絲質的布結合七彩燈光變化，表現出左鎮多元的七彩樣貌，整座燈將有十五米長、高七、八米，主要材料是以竹材來創作。除了「一馬平川」的主燈作品外，左鎮竹苑也正趕製著「竹築方陣」，即以魔術方塊的概念，將打造一立體的竹方陣，裡頭由眾人所合力手作竹編作品和創新的竹藝組成，讓大家看見左鎮竹藝之美。左鎮竹苑負責人黃彫棠表示，左鎮燈會將於一月底揭幕，今年的燈作品全由在地人各自出資打造，並集結成真正屬於左鎮的在地燈會，每件作品都值得期待，更希望左鎮的馬年奔騰萬里，迎著曙光，前程似錦。