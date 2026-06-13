今年已漲52.5％ 投信:「健康回檔修正」 有利行情走更遠

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，台股大盤今年以來截至6月12日為止，累計漲幅為52.50%。投信機構表示，台股今年漲幅位居全球第四，已經漲一大段，至於「台股近期的修正，並不是基本面轉差的修正」，而是市場在連續大漲後，進行大幅但健康的回檔修正，如此，以利未來行情能走得更遠。

本周五，加權指數上漲1019.58點，收在44169.04點，漲幅達2.36%；儘管，大盤指數強勢反彈，但週線仍下跌901.9點。

廣告 廣告

對此，台新投信表示，6/11日盤中急跌逾1300點立刻有買盤接手，最後收盤急拉留下逾千點的下影線，6/12又受美股大漲激勵收盤大漲1019.58點，重新收復4萬4000點關卡，可看出台股強勁的基本面，是投資人願意積極接手的底氣。

台新臺灣優勢成長主動式ETF基金(00987A)魏永祥表示，近期市場雜音增多，台股跟隨美股大幅震盪，主要干擾因素包括：第一、美國5月非農就業報告大幅優於預期，加上居高不下的核心通膨，使市場開始擔憂聯準會(Fed)在今年底前恐將升息，對高估值的科技股形成強大壓迫。

其次是半導體巨頭博通(Broadcom)公布的財報與財測雖然整體數據不差，但客製化AI 晶片的需求與營收增速，未能滿足華爾街「完美」的預期，引發了市場對於科技巨頭資本支出能否跟上目前股價估值的疑慮。

第三、「漲多就是最大的利空」，加上融資餘額持續攀升，籌碼凌亂，一旦雜音出現，容易導致獲利了結賣壓。

不過，台新投信表示，台股近期的修正，並不是基本面轉差的修正，而是市場在連續大漲後，進行大幅但健康的回檔修正，以利未來行情能走得更遠。

魏永祥指出，就基本面來看，雲端服務商今年資本支出預計超出7000億美元，再創新高，顯示AI基礎建設需求仍擴張，AI產業展望可說是一片大好，台灣AI供應鏈完整，是最大的受惠市場。

投信機構將台股2026年企業獲利年增率，上修至40%，2027年企業獲利年增率上修至25%；其中，AI供應鏈2026年獲利年增率上修至5成以上高達52%。

在操作上，魏永祥表示，不建議投資人殺低持股，反而可利用低點分批承接，AI仍是投資主軸，看好族群包括：一、AI基建規格提升受惠者：如晶圓代工、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB/CCL/銅箔、switch等；二、先進製程受惠股：設備、材料、廠務等；三、漲價概念股、低基期族群。

【看原文連結】

更多自由時報報導

斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光

新日興、欣興、旺矽爆違約交割 金額共計7034.4萬

看人無腦買0050賺爆心很癢 他改押「這檔」慘賠快80萬勸世文曝光

股市版星際大戰開打！SpaceX掛牌上市 太空概念股一瀉千里

