今年已累積40件！立委驚揭「高鐵行車異常事件」越來越多 陳世凱：確實很擔心

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

高鐵於2日上午發生通訊異常事件，導致全線列車延誤，有大約2千名旅客行程受影響，立委李昆澤今（4）日在立院交通委員會進一步揭露，高鐵行車異常事件一年比一年多，連他自己搭車時都曾遇到列車急停，要求交通部督導高鐵上緊發條。交通部長陳世凱也坦言高鐵延誤狀況越來越多，確實很擔心。

陳世凱強調，高鐵車速這麼快，因此各項系統都必須要完備、信任度一定要達到100%。（圖／記者盧逸峰攝）

李昆澤指出，高鐵每天有超過21萬人搭乘，搭的人越來越多，而高鐵行車異常事件也越來越多；他舉例，在11月28日，就曾有高鐵列車因為電力問題，在即將抵達台中站前急煞，還停了一下才進站、車上乘客議論紛紛，他也在那班車上。

廣告 廣告

李昆澤續指，12月2日高鐵還發生通訊系統異常，有4班車影響超過30分鐘、約2千名乘客行程被影響；他進一步揭露，高鐵去年整年異常事件數是25件，今年累計到12月初已經有40件，這顯然是系統性行車安全出現問題，交通部要如何督促？

陳世凱坦言，他確實有觀察到高鐵行車異常事件增加，如同立委所說，今年累計至今已經40件了，高鐵面臨系統要更新、維修等問題，近期鐵道局已經跟高鐵公司展開研討。

陳世凱強調，高鐵車速這麼快，因此各項系統都必須要完備、信任度一定要達到100%，他坦言，延誤狀況越來越多他也很擔心，要保障民眾搭車的權益並消除安全疑慮。

更多FTNN新聞網報導

通訊系統異常！高鐵今早全面誤點影響2千人 符合1條件「可全額退費」

快訊／高鐵全面大誤點！旅客曝「等了快半小時」 原因曝：通訊系統異常

中秋連假高鐵運量刷新歷史紀錄！交長陳世凱急籲多搭國道客運及台鐵 預估「人潮最高峰」還未到

