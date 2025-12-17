今年已被抓5次…基隆「3度毒駕男」撞死買菜婦 法院羈押禁見

基隆毒駕男撞死55歲林姓婦人。翻攝畫面

基隆楊姓男子15日上午毒駕上路，在仁一路撞上外出買菜的55歲林姓婦人，隨後狂掃12輛汽機車。基隆地檢署檢察官昨日下午相驗遺體後，認定楊男涉犯毒後駕車致人於死等重罪，向法院聲請羈押禁見，基隆地方法院已裁定准押。

肇事的楊男是轄區毒品人口，在案發之前，警方曾4度在車內發現毒品將他送辦，而且其中有2件是毒駕，15日的事故已是今年第5度持毒、第3度毒駕。

檢察官昨天下午1點半會同法醫師前往現場相驗，釐清死因與事故經過；相驗結束後，檢察官立即對楊男進行偵訊。檢方認為，楊男涉犯刑法毒品影響下駕車致人於死罪嫌重大，且屬重罪，另有逃亡及串、滅證之虞，於傍晚向基隆地方法院聲請羈押並禁止接見通信，法院裁准。

檢方也指出，該案未來不排除依《國民法官法》進行審理，後續將持續指揮警方強化相關證據蒐集，以利偵查及後續審理程序順利進行。

遭撞身亡的林姓婦人丈夫昨日出面受訪難掩悲痛，直言「別想和解，一定告到底」，強調不是為了自己，而是「要為別人想」。他痛批，若讓楊男輕易脫身，「以後又要撞誰都不知道，這不是很罪孽嗎？」他甚至坦言，案發當下憤怒到曾向警方要求拿槍「槍斃楊男」。

林翁悲憤說，當天他去理頭髮，妻子只是出門買菜，理完髮後連打5、6通電話都沒人接，心中隱約覺得不對勁；聽到附近發生重大車禍後，來回跑了3趟事故現場，最後才從警方口中得知妻子已遭撞死。



