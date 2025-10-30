今年已關4間 家樂福老店再傳熄燈 在地人崩潰

連鎖量販店家樂福近來多家分店陸續歇業，引發外界關注，近日又傳出經營21年的台中青海店也將於年底熄燈，消息曝光讓在地人驚訝不已，大嘆「一個時代真的要結束了」；對此家樂福回應，目前青海店仍維持24小時營業提供服務，若有確定消息將會正式對外公告。事實上，家樂福今年已有4家分店熄燈，若青海店歇業，將是第5間關閉的大型門市。

旅遊部落客「Sunny吃喝遊樂」日前在臉書粉專發文表示，「又一家要收了，24小時營業的青海家樂福，年底租約到期不再續約！」直言該店收攤，對當地影響很大。

家樂福青海店自2004年9月開幕以來，提供24小時營業服務，是西屯區的重要據點，也是不少當地人採買首選地點；對於停業消息，店家表示，目前家樂福青海店仍維持24小時營業，若有確定消息會正式對外公告。

消息曝光掀起熱議，一票當地人直喊不捨，「不會吧！青海店超方便、超好逛的，拜託別收啊」、「太難過了，這家是會賺錢的店啊，凌晨突然少什麼東西，騎車一下就到了超方便，為什麼要收啊？」

家樂福近來變動頻傳，桃園店今年3月熄燈，嘉義北門店及北市北投店皆於9月底停業，新竹竹北店也將於11月底關門，青海店若年底歇業，將成為今年關閉的第5間大型門市。

知情者透露，「這塊地多年前就被建商買了，家樂福其實是採每年續約的，看來這天還是到了」、「這家以前是特易購賣場，後來家樂福用國外分店做資產交換，變成現在的青海店，我和老婆是第一批特易購時期開店幹部，內心五味雜陳，勾起許多回憶，真是時代的眼淚啊！」

