今年已7案場爆禽流感！石崇良：雞蛋傳播機率低、「禽傳人」列重點監測

記者簡浩正／台北報導

2026年至今全國已7個禽流感案場。(圖／翻攝畫面)

國內禽流感疫情升溫！2026年至今嘉義縣、台南市、屏東縣、台中市已7個禽流感案場，衛生福利部長石崇良今（30）日表示，防疫重點在持續嚴密監測禽傳人風險，受影響雞場產品已全數下架，呼籲民眾將禽肉、蛋類煮熟食用。

台中市豐原區「豐康牧場」28日確診爆發禽流感，業者卻涉嫌隱匿疫情，甚至私自挖坑掩埋病死雞，甚至將死雞運到苗栗埋屍，引發社會熱議。據農業部動植物防疫檢疫署統計，2026年至今已出現禽流感案例共7案場。

石崇良表示，禽流感雞蛋直接造成人類感染禽流感機率並不高，衛福部將重點放在禽傳人事件監測，疾管署已列為監測重點。（圖／記者簡浩正攝影）

石崇良今日上午出席北醫大「BioBridge+生醫創新橋接機制」MOU簽署儀式，他會後受訪表示，防疫核心在於阻斷「禽傳人」路徑。呼籲目前正值季節性候鳥遷徙期，民眾應避免接觸禽鳥類，特別是養雞場等高風險場所，以降低感染風險。

他說，禽流感病毒透過雞蛋傳染給人類的風險相對低，經充分加熱後幾乎不會造成感染，因此食品安全的疑慮相對有限。農政單位對染疫家禽採取全面撲殺措施，相關雞蛋也已下架，風險已受控，民眾勿過度擔心。衛福部疾管署會持續與農業部密切監測是否發生禽傳人事件。

石崇良也表示，衛福部近期與農業部都有密切聯繫，因應氣候變遷與生態變化造成的疾病威脅，已啟動行政院層級「One Health（防疫一體）計畫」，呼應WHO提醒，新興傳染病發生多與生態環境、物種遷徙息息相關。除禽流感外，也包括近期大眾關心，南亞發生的立百病毒疫情，以及偶爾會發生的狂犬病，都是動物傳人的疾病，這類人畜共通疾病，防疫上最棘手，也最需要特別關切。

為呼應政府加速布局台灣大健康產業，台北醫學大學攜手勤業眾信聯合會計師事務所，於今日簽署合作意向書，正式啟動「BioBridge + 生醫創新橋接機制」。該機制為北台灣具指標性的生醫橋接平台，整合學研能量、產業資源與專業顧問機制，打造結合臨床實證、專業顧問與國內外資本鏈結的跨域合作新模式。隨著政府積極推動「健康台灣深耕計畫」，如何加速生醫創新從研發端走向臨床應用與產業落地，為台灣生醫產業升級的關鍵課題。台北醫學大學與勤業眾信率先以實際行動響應政策方向，象徵產官學三方合力，為台灣生醫新創打造更成熟的成長環境。

