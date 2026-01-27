今年已9起黑熊入侵通報 阿里山部落設誘捕籠

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義縣阿里山鄉地區從今(115)年1月1日至26日，林業及自然保育署嘉義分署總共接獲9起台灣黑熊入侵工寮或菜園通報，地點集中於達邦、里佳、樂野等幾個部落，嘉義分署第一時間都派員到現場勘查，並提供防熊噴霧、熊鈴、驅猴砲等防護物資，部分工寮也加裝高瓦數感應燈，同時也請部落居民收妥食物，降低黑熊靠近的風險。

一隻台灣黑熊深夜走入山區一處工寮，來回晃啊晃啊，接著爬到餐桌上嗅聞，似乎在找可以吃的東西，這隻黑熊出現的時間是在1月18日，嘉義縣阿里山區的達邦部落，而黑熊來報到，已經不是第一次，在1月初時，也有隻黑熊侵入一處工寮，還自己打開冰箱覓食，台灣黑熊幾次的現身，全都被監視器拍了下來。

嘉義阿里山鄉里佳村長安高德說：「第一次是過去那邊吃蜂巢啦，第二次牠進廚房啦，牠是吃貓飼料。」而黑熊這幾次出沒的地點，都集中在阿里山鄉幾個部落，林業保育署嘉義分署科長許玉青說：「自今年(115)元旦以來至26日為止，總共有9起黑熊入侵通報的案件，發生地點集中在嘉義縣阿里山鄉，樂野，達邦及里佳地區。」

其實從去(114)年12月，就有台灣黑熊在阿里山山區現蹤，像是石山引水道，也有黑熊被拍到，林業保育署嘉義分署科長許玉青說：「在(1月)18號的時候，經紅外線監測相機的拍攝，又拍攝到台灣黑熊的蹤跡，那經專家研判，因為左眼後有白斑，應為同一隻黑熊再次侵擾。」

林保署嘉義分署表示，接獲民眾通報，第一時間都派員到現場勘查，也提供防熊噴霧熊鈴，驅猴砲等防護物資，部分工寮也加裝高瓦數感應燈，同時也呼籲部落居民收妥食物，降低黑熊靠近的風險。

