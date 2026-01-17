今年市場唯一 24GB RAM 的至尊級旗艦，HONOR Magic8 RSR 1月19日正式發佈

文章來源：Qooah.com

榮耀宣佈 HONOR Magic8 RSR Porsche Design 版將搭載雙至尊規格：Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，以及 24GB LPDDR5X RAM

當前，因 AI 算力需求快速增長及主要供應鏈產能調整，NAND 與 DRAM 存儲處理器市場價格顯著上升。在這一背景下，多數手機廠商已不再採用 24GB RAM 方案。正因如此，HONOR Magic8 RSR Porsche Design 有望成為 2026年極少見的、仍配備 24GB 超大 RAM 的影像旗艦機型。由於成本上升，該機的售價也可能相應提高。

外觀方面，新品延續了保時捷經典的流光飛線設計語言，鏡頭模組從上代的六邊形轉變為圓角矩形造型，機身背部通過起伏的線條處理，在提升握持手感的同時，也增強了產品的視覺辨識度。

目前，HONOR Magic8 RSR Porsche Design 已在多個電商平台開啓預約，並將於1月19日晚19:30正式亮相。