今年席開36桌 東賓愛心會送便當 邀街友赴10日團圓宴

東賓愛心會至東豐地下道送便當，並邀請街友參加團圓宴，現場接受報名登記。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

東賓愛心會每年均在農曆過年前幾天招待街友、獨老和弱勢民眾享用溫馨的團圓宴。為讓寒士知道這個訊息，東賓愛心會創會理事長、南都里里長高麗雲率理監事親赴東豐路人行地下道和台南火車站地下道等兩處街友「宿舍」發放愛心便當，並正式邀請無家可歸的寒士們參加十日在南都里活動中心舉行的團圓宴。

台南市列冊街友有二百四十人，散居在東豐路和小火車道地下道。

高麗雲表示，街友消息可能較封閉，擔心十日的團圓宴被錯過，於是率領理事侯明奇等人，專程前往地下道拜會，並告知二月十日舉辦團圓宴的訊息。

東豐地下道目前有列冊街友三十八人，火車站人數較少一些，但此兩處是台南市街友重點區域。高麗雲帶著熱騰騰的便當走下地下道一一拜訪，並探詢參加團圓宴的意願。

高麗雲指出，街友沒有除夕，不是無家可歸就是有家不願歸，所以每年才在過年前為街友們辦理平安宴，除了熱騰騰的年夜飯，每人還有五百元紅包。

東賓愛心會今年席開三十六桌，除街友之外，還招待南區獨居老人和一、二級弱勢民眾。

昨天夜訪街友行動，共徵求三十位寒士參加團圓宴的意願，由高麗雲一一列冊登記，並將製作名牌，讓他們有尊榮感的提前圍爐過年。