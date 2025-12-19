今年平安夜又濕又冷！聖誕節氣溫更低

【黃詩淳／綜合報導】今年的平安夜「又濕、又冷」！氣象專家林得恩表示，根據歐洲ECMWF數值模式模擬顯示，24日受到東北季風再增強影響，環境水氣增多，降雨機會大。

氣象專家林得恩在臉書粉粉專「林老師氣象站」發文透露，根據今（19日）晨歐洲ECMWF數值模式模擬顯示，下週三（24日）東北季風再增強，環境水氣增多，台灣中部以北、東北部、東半部地區及恆春半島，都有局部短暫陣雨機會，中南部山區也有零星短暫雨；其它地區為多雲。

至於溫度方面，中部以北、東北部及東北部地區天氣明顯轉涼，其他地區早晚亦涼，24日預測台灣各地及澎湖攝氏15至19度、金門馬祖地區攝氏12至15度，沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降個攝氏1至2度。

而東北季風增強，冷空氣直驅南下，強度介於「東北季風」與「大陸冷氣團」等級之間，隔天（25日)聖誕節的氣溫還會下降更低一些。

