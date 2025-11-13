今年底可望達標！劉世芳喊出明年防災士受訓再增10萬人 盼更多女性、移工參訓

為了提升社會自救互助能力，內政部持續辦理防災士培訓，內政部長劉世芳今天(13日)表示，今年已有7萬人取得防災士證照，預計到年底受訓人次會超過11萬人，可望達成原先設定目標，她希望明年受訓人次也可以再增加10萬人，不排除跨部會合作，針對女性及外籍看護等族群加強推廣。

劉世芳說：『(原音)我們其實最害怕像地震這樣的狀況，那媽媽如果有經過防災士的訓練的話，更能夠保護自己家裡面的小朋友或者是比較弱勢的族群，那另外一個就是說，從這次在馬太鞍溪堰塞湖(災情)裡面看到，有很多獨居的、弱勢的甚至是身障的老人家，他們要離災，確實有困難，那在處理長照的這些移工或者是照顧者，是不是也可以接受這樣子的防災士的訓練？所以，我們未來會跟衛福部或勞動部來互相研究，能不能提供譬如說有不同語言的防災士的訓練。』

消防署長蕭煥章表示，今年接受防災士培訓的最高齡長者出現在南投，92歲，而年紀最小的是在苗栗受訓的10歲兒童，至於性別比例，男性學員佔比超過62%，遠超過女性，所以，吸引更多女性參與防災士培訓會是未來推動方向之一。