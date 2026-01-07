今年底完工！內政部補助逾4千萬 助中市府提升一中商圈行人安全

台中市「北區三民路三段（太平路至五權路）道路、共桿建置及人行道改善工程」開工祈福典禮。 圖：內政部國土署提供

[Newtalk新聞] 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署長陳俊雄今（7）日出席「台中市北區三民路三段（太平路至五權路）道路、共桿建置及人行道改善工程」開工祈福典禮。國土署表示，中央透過「永續提升人行安全計畫」補助台中市政府逾4千萬元，針對太平國小、台中一中、國立台中科技大學及一中街商圈周邊進行系統性道路改善，將秉持「人本、安全、無障礙」核心理念，進行行人停等空間擴大、增設庇護島設施、整合路燈與號誌及人行道拓寬等改善工程，全案預計今（115）年底完工。

國土署指出，該工程範圍為三民路三段(五權路至太平路)共904公尺，針對其長期存在人行空間不足、路口安全風險及無障礙設施不完善等問題，規劃改善措施，重點包括：人行道拓寬，擴大行人通行空間；無障礙優化，改善43處路緣斜坡道；庇護島設置，新設12處行人安全庇護島；路口改善，調整車道配置降低車速、縮短行穿線距離；共桿整合，設置18座路燈與號誌共桿，優化市容；路面平整，配合道路平整作業，提升整體通行品質。

國土署強調，內政部透過「永續提升人行安全」、「提升道路品質2.0」、「均衡城鄉村里道路改善」等計畫，已補助台中市超過107億餘元，並累積多項改善成果。未來中央將持續與地方政府密切合作，加速改善交通瓶頸，建置無障礙友善的道路環境，守護各族群用路安全。

