今年度大學學測結束 社會科整體難易適中

115學年度(2026年)大學學科能力測驗(大學學測)在今天(19日)下午考完最後一科社會科後順利結束。大考中心分析今年社會科考題難易適中，台北市的社會科教師們也肯定這次考題靈活。考試成績將於2月25日公布，26日寄發成績單。

連續3天的大學學科能力測驗在19日下午社會科結束後劃下句點。大考中心表示，今年社會科選考人數為10萬2,061人，缺考率為4.08%，低於去年的4.29%。

根據大考中心的試考生意見，今年社會科題型著重在跨領域的知識結合與統整能力，整體試卷難易度適中，正確解讀題意並掌握課內知識便可取得一定的基本分數。試卷結合時事、命題方向新穎，試題生活化，使社會科不再是傳統「背多分」的科目。

台北市建國中學老師莊德仁分析，今年不少題目以歷史、地理與公民綜合的形式出現。他說：『(原音)今年題目難度適中，在單一選擇題部分，通常以比較簡單的形式出現，混合題與非選擇題的題幹通常比較長，而且不少題目都是史、地、公合科的形式出現，學生必須結合3科的知識並細心閱讀資料，才能判讀並推論出合理的答案。』

麗山高中老師廖偉國表示，今年需要邏輯推理的題目變多，對認真學3科的學生相對比較有利，也就是自然組跨考社會組的考生；如果這3科無法融會貫通，對社會組學生有一點保護作用。

中山女中老師吳毓琳表示，今年公民題文取材增加國際時事，跳脫以往多以歷史文本取材的限制，學生須具備關注時事的敏銳度及跨科能力。

大考中心將於2月25日公布學測成績及統計資料，並於2月26日寄發成績單，從2月26日至3月4日可以申請成績複查。(編輯：沈鎮江)