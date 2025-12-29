今年度大專校院註冊率出爐 6所低於6成 10校滿招

教育部今天(29日)公布114年度(2025年)大專校院新生註冊率，有一所公立技專、一所私立大學和四所私立技專註冊率未滿6成。另有十所公私立大專校院註冊率達到100%。不過相比於去年度有9所學校低於6成，今年度的情況有稍加改善。

根據教育部最新的「大專校院校務資訊公開平台」顯示，今年共有6所學校註冊率低於6成，分別為國立的台東專科學校，只有31.75%，私立的真理大學為59.41%；私立技專則有台鋼科大58.88%、南亞技術學院50.51%、敏惠醫護管理專科學校53.47%以及育英醫護管理專科學校50.41%。

廣告 廣告

過去教育部曾以連續兩年註冊率低於6成，及學生人數少於3000人的學校，會被列為專案輔導學校，但後來規定已經修改。不過外界仍將註冊率是否達6成視為一個指標。

另外，今年註冊率達百分百的學校則有清大、成大、陽明交大、中央大學和台科大；私立部分則有中信金融管理學院、明志科大，宗教相關則有一貫道崇德學院、唯心聖教學院和福智佛教學院。(編輯：陳士廉)