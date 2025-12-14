今年度文化幣12月底截止使用 出版業認有助實體書店業績

為了推廣青年參與文化活動，文化部推出文化幣的政策，鼓勵青年走進實體書店消費，或是到戲劇院欣賞表演。2025年文化幣1200元使用期限將在月底截止，文化部推薦用100點到博物館看展覽，300點買青年席位，鼓勵青年把握時間使用。

今（2025）年度的文化幣1月發放以來，已有超過165萬人領取，領取率8成，使用金額超過14億元。

台北市出版商業同業公會理事長趙政岷指出，「聽書店他們講，其實都蠻重要的，最近剛公布的各大通路的圖書的排行榜來看，漫畫書大幅成長，年齡層以青少年來講是很對的一個族群，圖書的景氣今年看起來是因為漫畫書來帶動。」

出版業直言，文化幣對實體書店的業績有很大的幫助。而文化部的資料顯示使用情形上，青年最喜歡的藝文類型為書店及出版業，接近5成；再來是表演藝術，以及流行音樂欣賞。

台北市片商公會常務理事、政大廣電系兼任助理教授姚經玉分析，「現在來講，國片最高票房《96分鐘》，或剛剛破億的《泥娃娃》，非常鎖定在年輕觀眾，那他文化幣的使用就變比較高。它特別反映在一些特定的影城上，比方說像台北京站影城，就是說它反映那種年輕人比較會去的影城。」

電影文化發展上，文化部打出結伴看國片等方式，鼓勵青年走入電影院。不過，學者發現，文化幣在電影產業的使用上出現市場區隔，使用上還是以流行的商業電影為主。