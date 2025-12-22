今年度最佳手機票選出爐！VIVO獲創新品牌三星奪最佳AI、四成用戶天天用AI

vivo X300。陳俐妏攝



2025年哪些手機最令人印象深刻、最具代表性？《SOGI 手機王》特舉辦「SOGI 2025 年度調查」，邀請網友一同參與票選。vivo 獲選「最具創新力品牌」和多項「年度最佳手機」,三星則拿下「最佳突破性設計手機」，「最佳 AI 應用手機」和「最佳演唱會神機」，

在品牌表現方面，vivo 憑藉與聯發科及蔡司光學的持續創新合作，以微幅差距領先三星，榮膺「最具創新力品牌」。產品獎項部分，由三星大放異彩，SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 奪得「最佳長銷旗艦手機」，Galaxy Z Fold7 獲選「最佳突破性設計手機」，Galaxy S25 系列摘下「最佳 AI 應用手機」，而 Galaxy S25 Ultra 更成為「最佳演唱會神機」，在長銷旗艦、AI 應用及演唱會場景表現上蟬聯冠軍。

vivo X200 Pro 在影像方面表現出色，囊括「最佳人像拍照手機」、「最佳夜拍手機」及「最佳出國旅拍手機」三項大獎，延續 X 系列在影像技術上的高度評價。定位及設計鮮明的 ROG Phone 9 Pro 榮獲「最佳遊戲手機」，品牌主打高 CP 值的小米 15T Pro 奪得「最佳 CP 值手機」，而 Apple iPhone 17 系列則摘下「最佳環保設計手機」。

除了手機票選，本次也同步納入「網友 AI 使用行為」調查，結果顯示 AI 已深度融入日常生活，成為使用者不可或缺的核心工具。近四成使用者會自行下載生成式 AI 應用，顯示他們已主動「選擇 AI」，依需求下載工具，而非僅被動使用手機內建功能。超過半數用戶每天至少使用一次 AI，其中近四分之一屬高頻率使用者，顯示 AI 已從嘗試階段邁入實際依賴期。

