今年度疫苗10大新聞出爐！「她」染流感驟逝登榜首 震驚全國掀搶打潮
年初藝人大S因染流感併發肺炎客死異鄉，造成今年（2025）全民瘋搶流感疫苗，疾管署今年光是增購公費流疫苗就增購了2次。台灣疫苗推動協會今（17）日公布「2025疫苗10大新聞」，其中「大S逝世掀流感疫苗搶打潮」，就毫懸念的登上十大新聞之首。
台灣疫苗推動協會公布「2025疫苗十大新聞」，議題涵蓋腸病毒、流感、HPV、RSV、肺炎鏈球菌及次世代疫苗科技，反映全齡防護意識提升，呼應衛福部「疾病預防前移」方向。
「大S逝世掀流感疫苗搶打潮」登上十大新聞之首。台灣疫苗推動協會理事長、台大兒童醫院小兒部兼任主治醫師李秉穎指出，這起事件讓去年流感疫苗不夠打，今年流感疫苗還要加買，喚醒了民眾對於流感的重視重視，雖然大S過世令人遺憾，但此新聞留下的影響卻是深具教育意義的。
「流感不是感冒！」李秉穎一再指出，流感屬於下呼吸道感染，除了引發全身痠痛、倦怠、聲音沙啞，也會咳得比較厲害，嚴重時可能引發肺炎、心肌炎，甚至危及生命。此外，相關風險不僅限於50歲以上公費流感疫苗族群，根據去年統計顯示，「20歲以上的流感死亡率已經比兒童更高」，顯示年輕人就開始有風險。
李秉穎也提到，流感別輕忽重症表徵，尤其要注意「喘」，當已經出現呼吸急促、吸不到空氣等情形，已非單純流感，恐怕已經有肺炎情形，應立即就醫。
流感疫苗效益不僅於此，李秉穎指出，打流感疫苗可以減少冠狀動脈疾病，避免心肌梗塞、中風；國內外研究也顯示，接種流感疫苗後，失智症發生率可降低約36%，推論因為失智症可能與腦部微血管栓塞有關。民眾一定要切記「打流感疫苗可以顧肺、顧心跟顧腦。」
今年十大新聞中，兒童疫苗議題占3席，包括「兒童疫苗注射給付應合理化」、「鼻噴式流感疫苗限2-18歲施打」與「每年2300名嬰兒染RSV住院、防治刻不容緩」，顯示家長對嬰幼兒與學齡兒童病毒風險的重視逐年攀升。
另HPV疫苗政策再度成為焦點。預防HPV不分年齡！9月起國中男生免費打HPV疫苗。領先日韓等國，此新聞名列第5。台灣疫苗推動協會秘書長陳志榮表示，國際研究顯示，男性接種HPV疫苗後，不僅有助阻斷病毒傳播鏈，還可降低頭頸癌等HPV相關風險，能形成不分性別的整合式保護。
成人與高齡相關新聞占3席，包括「呼吸細胞融合病毒RSV全年威脅，疫苗接種保護全家老小健康」、「涵蓋更多血清型的次世代肺炎鏈球菌疫苗陸續上市」。民眾常誤會疫苗副作用在高齡者身上更明顯，李秉穎強調正好相反，因為高齡者免疫功能較弱，各種常見副作用發生率反而較低。
台灣正式進入超高齡社會，預防醫學成為國家健康政策重點，其中疫苗扮演關鍵角色，疾管署副署長林明誠表示，疫苗一向被視為具高度成本效益的公共衛生工具，有助減少重症與住院，緩和整體醫療支出壓力，今年趨勢也顯示，政府從兒童到高齡的保護政策方向與社會期待相符。
產業動能同樣是今年疫苗新聞的一大亮點，「國光生技再獲巴西GMP認證，目標2026年底取證流感疫苗進軍南半球」與「安特羅腸病毒A71疫苗進軍越南」，顯示本土疫苗產業的國際競爭力逐步提升。台灣疫苗推動協會黃玉成常務理事強調，疫苗產業具戰略性與高度技術門檻，台灣若能在製程技術、生物製劑品質與供應鏈管理持續深耕，將有機會強化台灣在亞太疫苗市場的戰略地位。
「企業防疫尖兵獎」今年共有41家企業獲獎，規模較去年明顯擴大，顯示企業參與疫苗與健康促進的意願持續升級。得獎企業普遍具備3大特色：主動規劃疫苗教育與衛教活動、設置接種專區或安排醫護到場施打、並設計員工及部分家屬的接種鼓勵方案，落實「從職場延伸到家庭」的健康防護網。反映企業不再將疫苗僅視為員工福利，而是組織韌性、營運風險管理與永續治理的重要指標之一。
林明誠也肯定企業參與疫苗推廣，呼應衛福部公私協力推動職場健康促進的方向，鼓勵企業把疫苗與預防保健納入年度健康管理規畫，有助減少因傳染病與季節性疾病造成的缺勤與營運風險。
