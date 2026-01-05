今年度總預算卡關 國防部稱將造成國安隱患

攸關國家今（2026）年政策推動的115年度中央政府總預算案，至今還沒付委審查，面對敵情威脅，尤其近期中共的圍台軍演，國防部憂心預算延宕除了影響建軍備戰，更可能造成國家安全的隱患。

國防部副部長徐斯儉說道，「年度預算裡面，有很多跟我們嚇阻不對稱作戰、嚇阻敵軍、保護戰士的個裝，還有照顧官兵都有關。希望大院都能夠把我們的預算排入委員會。」

國防部向立法院喊話，如果預算案沒通過，預計有21%無法按原期程執行，影響的不僅是資源規劃分配，還有如何向國際社會傳遞自我防衛決心，以及展現嚇阻戰力的重要訊號。

民進黨立委吳秉叡提問，「我看到世界的媒體都講說，台灣是不是沒有辦法堅決表達出抵抗侵略的決心？」

徐斯儉回應，「這次的演習當中，我們也很即時地說明我們應對的措施，預算部分我想我們也會適時地向全世界跟我們的社會說明，國防部是很負責任地提出年度及特別預算，因應敵情增加我們的戰力。」

而行政院主計總處主計長陳淑姿則表示，115年度總預算案未審議通過，等於各單位加總不得動支金額達到2992億元，其中不僅新興計畫1017億不得辦理，連第1、第2預備金以及災害準備金170億也動不了。

國民黨立委李彥秀提及，「到目前為止沒有一個官員，針對你們送到主計長這邊、送到行政院這邊，告訴大家這些是緊急重要的預算，你們緊急需求、需要？」

主計總處主計長陳淑姿回應，「那是有順序的啦，第一個我們就希望總預算先通過，因為年度開始不能執行了，我們就必須要針對新增的部分來。」

國民黨立委李彥秀直指執政黨別政治喊話，而是需要實質對話，強調只要行政單位願意溝通、提出說明，不論是延續性支出或者是已獲立院同意的新增計畫，都有法源依據可以處理，認為問題不在制度而在態度。