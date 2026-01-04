今年度總預算持續卡關 國防部：恐有780億元受影響

今年度中央政府總預算和國防特別預算遲未排入立院審查，其中國防部預計5日赴立法院財政委員會針對對國防預算受影響部分做專案報告。(本報資料照，黃敬文攝)

黃敬文／台北報導

今年度中央政府總預算和國防特別預算遲未排入立院審查，其中國防部預計5日赴立法院財政委員會針對對國防預算受影響部分做專案報告；國防部提交的書面報告表示，總預算案若未通過，受影響預算780億元，如排除人員維持法律義務支出核實支應外，將有21％的預算無法按原訂期程執行。

國防部預計5日赴立法院財政委員會針對「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」有關國防部主管預算部分做專案報告；其中國防部表示，國防是國家安全的基石，沒有堅強的國防實力，國家安全就會面臨挑戰，國防建設要能持續推動，關鍵在於預算的支持。

國防部提到，中共上周在台海周邊進行軍演，嚴重破壞印太區域和平穩定，加上共軍將具備武力犯台能力，在敵情威脅嚴峻之際，「時間」已成為防衛作戰最昂貴且不可逆的資源，每一天的預算延宕，都在消耗寶貴的準備時間，若能儘速審查預算，確保資源穩定挹注，才能展現捍衛民主的決心，並在動盪的印太局勢中站穩腳跟。

針對受影響預算及計畫，國防部表示，115年度國防部歲出預算編列5614億元，較114年度增加875億元，總預算案若未於本會期通過，受影響預算780億元，如排除人員維持法律義務支出核實支應外，將有21％的預算無法按原訂期程執行，難以在115年度內完成裝備籌獲、修護以及油料彈藥足額補充等。

國防部說明，，若未獲足額預算包括「嚇阻戰力」的「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」、「F-16型機作戰支援莢艙暨武器彈藥籌購案」與「M2000等7型機零附件戰備存量需求」等200億元；「不對稱戰力」的「標槍飛彈籌補」、「刺針飛彈籌補」及「戰術數據鏈路暨聯戰指管系統」等415億元等將受影響。

國防部指出，另外「保護戰鬥人員」的「戰鬥個裝」、「F-16型機後續訓練」、「5.56公厘步槍鋼心彈」、「推動14天擴編動員」及「軍事教育訓練」等88億元；【無】「照顧官兵」的「調增各級部隊基本維持定額業務費（營級月增1萬1,700元、連級月增1萬500元）」、「調高生育補助至每胎10萬元」及「生活營舍修繕」等43億元將受影響。

國防部認為，國軍單位特性異於一般公務機關，國防領域任何新啟動的武器研發、新購置的武器系統以及新擘建的軍事設施，均歸屬新增計畫，未完成法定程序無法執行，國防施政具高度的時效性與技術競爭性，當敵情威脅不斷提升，就必須運用新增計畫引進新科技。

國防部強調，台灣戰略縱深極短，無法用空間換取時間，必須在時間上積極爭取更早的預警、更快的決策以及更周全的整備，敵人不會等我們準備好才來進犯，堅實的國防力量是國家安全的保障，敵情威脅嚴峻，建軍備戰工作刻不容緩，懇請立法院儘速審查預算，讓國防施政能在預算挹注下加速推動，齊心提升戰力守護國家安全。

